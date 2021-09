METEOS: U PETAK POPODNE MOGUĆA KIŠA

U petak svežije uz slabu do umerenu oblačnost tokom dana sa povremnom slabom kišom uglavnom u drugom delu dana. Na jugu Srbije biće toplije nego na severu. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadniili promenljiv. Na jugoistoku Banata i u Negotinskoj krajini pojačan vetar Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 25°C na severu do 30°C na jugu Srbije.

U petak u Kruševcu prepodne pretežno sunčano, a popodne sa slabom do umerenom oblačnošću i pretežno suvo. Postoji manja šansa za pojavu kiše u popodnevnim časovima. Vetar slab do umeren severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 30°C.

Za vikend promenljivo oblačno i svežije sa povremenom kišom uglavnom u centralnim predelima i na jugu Srbije. Na severu zemlje pretežno suvo.

Novo naoblačenje sa kišom na kraju dana u nedelju i u noći ka ponedeljku zahvata prvo severne i zapadne krajeve zemlje. U ponedeljak ovo naoblačenje sa kišom se širi i na ostale krajeve zemlje. Početkom naredne sedmice ponovo pad temperature uz vrlo sveža jutra.