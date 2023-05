METEOS: U PETAK OBLAČNO SA KIŠOM I LOKALNIM PLJUSKOVIMA

U petak se očekuje promenljivo oblačno sa češćom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće i sunčanih intervala, a nešto više padavina se očekuje u zapadnoj Srbiji. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 23°C u Užicu do 27°C u Negotinu. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno sa kišom povremeno i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna do 24°C. Uveče je moguća kiša.

U subotu promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 15°C do 19°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice slično vreme: promenljivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura oko ili malo ispod 25°C.