METEOS: U PETAK MALO NIŽA I PRIJATNIJA TEMPERATURA

U petak nestabilno uz par stepeni nižu i prijatniju temperaturu. Tokom dana sunčani periodi sa razvojem oblaka i pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na severu do 30°C na istoku Srbije. Uveče je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova. Temperatura u 22 sata od 19°C do 23°C.

U petak u Kruševcu malo niža i prijatnija temperatura uz sunčane periode sa razvojem oblaka i mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo.

U subotu više sunčanih sati i slabiji dnevni razvoj oblaka u većini predela. Samo će na istoku i jugu Srbije biti nešto više oblaka uz moguću kratkotrajnu kišu na tom području. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na jugu do 30°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 24°C.

Od nedelje sunčano i sve toplije. Iduće sedmice vrućina i temperatura oko ili malo iznad 35°C od utorka do petka.