METEOS: U PETAK I DO 40°C, UVEČE MOGUĆA KIŠA

Noć između četvrtka i petka biće topla. U petak jaka vrućina. Pre podne sunčano, a popodne naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvata najpre sever i zapad Srbije. Ovo naoblačenje se širi na ostale krajeve do kraja dana. Moguće su i lokalne nepogode. Vetar umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C u Dimitrovgradu do 25°C u Beogradu, a maksimalna od 37°C do 40°C. Uveče osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima u većini krajeva. Temperatura u 22 sata od 20°C na severu Vojvodine do 29°C na jugu Srbije.

U petak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Krajem dana naoblačenje sa pljuskovima. Vetar slab južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 39°C.

U subotu svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv, u zoni pljuskova pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 22°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 35°C na krajnjem jugu Srbije. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 23°C.

U nedelju i prva tri dana iduće sedmice svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura od 23°C do 27°C.