METEOS: U PETAK 25°C, ZA VIKEND ZAHLAĐENJE

U petak još toplije uz duže sunčane periode i malo oblaka na severu Srbije. Kasnije popodne stiže naoblačenje na sever Vojvodine, a na zapadu i jugozapadu Srbije dolazi do lokalnog razvoja oblaka koji može usloviti ređe lokalne pljuskove krajem dana na tom području. Vetar slab južni i jugoistočni pre podne, a popodne na severu Srbije severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 23°C na severu Vojvodine do 26°C u centralnoj, zapadnoj i južnoj Srbiji. Uveče toplije nego prethodnih noći i suvo, a samo na jugozapadu Srbije ponegde uz kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. Temperatura u 22h od 8°C do 15°C.

U petak u Kruševcu sunčano i još toplije. Vetar slab istočni i južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna dnevna 25°C. Uveče suvo.

U subotu pad temperature usled dolaska hladnijeg vazduha sa severa. Biće promenljivo oblačno uz povremenu kišu. Veća šansa za kišu je na zapadu i jugozapadu Srbije nego na istoku. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna dnevna od 14°C na severu do 20°C na jugu Srbije.

U nedelju još hladnije sa kišom u istočnim, centralnim i južnim predelima, na planinama iznad 1000 mnv sa snegom, a na severu Srbije suvo. U ponedeljak hladno sa kišom u južnim i istočnim predelima, a na planinama sa snegom. Na severu i zapadu Srbije suvo sa sunčanim intervalima. U utorak i sredu toplije sa dužim sunčanim periodima.