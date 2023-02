METEOS: U PONEDELJAK MALO HLADNIJE SA SLABOM KIŠOM

U noći između nedelje i ponedeljka biće prolazne kiše, a u planinama snega. U ponedeljak malo hladnije nego u nedelju sa kratkotrajnom kišom pre podne ponegde u centralnim predelima, a na Homoljskim planinama sa malo snega. Na severu i zapadu Srbije nastupa delimično razvedravanje već u toku prepodneva, a popodne i u ostalim predelima suvo uz sunčane intervale. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pre podne pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od 3°C do 8°C.

U ponedeljak u Kruševcu malo hladnije sa slabom kišom pre podne. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 6°C, a maksimalna oko 11°C. Uveče suvo.

U utorak pretežno sunčano i znatno toplije od proseka. Vetar slab do zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 14°C do 16°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22h od 3°C do 9°C.

U sredu pretežno sunčano i znatno toplije od proseka, u toku dana malo iznad 15°C. U četvrtak takođe toplo, a na prelazu ka petku je moguće naoblačenje sa kišom.