METEOS: U NEDELJU U KRUŠEVCU ZNATNO TOPLIJE

U nedelju ujutru se očekuje magla ili niska oblačnost sa sumaglicom koja se ponegde na severu može zadržati veći deo dana. Ipak, temperatura u znatnom porastu u odnosu na subotu u većini mesta, a biće i sunčanih perioda uz delimično razilaženje oblaka u mnogim krajevima. Vetar slab promenljiv ili južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 12°C u oblačnoj i tmurnoj Subotici do 21°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C.

U nedelju ujutru u Kruševcu je moguća magla, a tokom dana sunčani intervali i znatno toplije nego u subotu. Vetar slab južni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna oko 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U ponedeljak na severu i zapadu Srbije naoblačenje sa kišom i padom temperature, a na jugu i istoku suvo i vrlo toplo. Vetar na severu umeren severozapadni i severni, a na jugu slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 10°C na severu do 21°C na jugu Srbije.

U utorak zahlađenje u svim krajevima uz malo kiše koja prestaje tokom dana. U sredu i četvrtak ujutru hladno, ponegde sa maglom, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima uz manji porast dnevne temperature.