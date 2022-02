METEOS: U NEDELJU U KRUŠEVCU OBLAČNO SA KIŠOM

U nedelju oblačno i hladno sa kišom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. U nižim predelima zapadne i južne Srbije je moguća susnežica. Više padavina biće u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, a vrlo malo ili nimalo po Vojvodini. Vetar umeren do pojačan istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 4°C u Užicu i Dimitrovgradu do 10°C po Vojvodini. Uveče na zapadu i jugu kiša i susnežica, a na severu uglavnom suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

U nedelju u Kruševcu oblačno sa kišom. Vetar umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 7°C.

U ponedeljak oblačno i hladno sa kišom i susnežicom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. U nižim predelima zapadne Srbije je moguć i sneg. Vetar umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 4°C do 8°C.

U utorak na severu Srbije suvo, a u ostalim predelima oblačno sa kišom i susnežicom. U sredu svugde suvo sa sunčanim periodima uz manji porast dnevne temperature.