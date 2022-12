METEOS: U NEDELJU TOPLO VREME ZA OVO DOBA GODINE

U nedelju relativno toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim periodima uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 3°C do 8°C.

U nedelju u Kruševcu toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 12°C. Uveče suvo.

U ponedeljak ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a maksimalna od 11°C do 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 5°C do 10°C.

U utorak prolazno naoblačenje sa malo kratkotrajne kiše ponegde uz pad temperature u odnosu na ponedeljak za oko 5°C. Od srede do kraja iduće sedmice i početkom Nove godine pretežno suvo i toplije od proseka, prema današnjoj prognozi.