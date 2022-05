METEOS: U NEDELJU PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI TOPLO

U nedelju niža i prijatnija temperatura za oko 5°C u odnosu na subotu uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima i sa mogućom prolaznom slabom kišom rano ujutru i prepodne u severnim i centralnim predelima. Slaba kratkotrajna kiša je moguća i na jugu i jugozapadu tokom popodneva. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna dnevna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 26°C. Uveče suvo.

U ponedeljak uz prolaznu oblačnost sa dužim sunčanim periodima. Samo na krajnjem jugozapadu zemlje više oblačnosti sa mogućom kišom tokom dana. U utorak i sredu pretežno sunčano i toplo ili vrlo toplo uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti tokom dana. Postoji manja šansa za prolaznu slabu kišu.

U drugoj polovini sedmice zadržava se pretežno sunčano i toplo vreme uz dnevni razvoj oblačnosti i malo niže temperature tokom dana. Na krajnjem jugozapadu Srbije postoji šansa za kišu i pljuskove sa grmljavinom u popodnevnim časovima.