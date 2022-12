METEOS: U NEDELJU HLADNO I OBLAČNO, TEMPERATURA DO 3°C

U nedelju svugde hladnije, ali padavine prestaju ujutru uz delimično razvedravanje na severu. Tokom dana suvo u većini krajeva. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C na severu do 3°C u Negotinu, a maksimalna od 1°C do 5°C, u Negotinu do 7°C. Uveče suvo i hladno, a temperatura u 22 sata od -4°C do 0°C.

U nedelju u Kruševcu hladnije i oblačno sa slabom susnežicom i snegom rano ujutru, a zatim suvo tokom dana.. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 0°C, maksimalna do 3°C. Uveče suvo i hladno.

U ponedeljak suvo sa slabim jutarnjim mrazem. U toku dana umerena oblačnost sa sunčanim intervalima i malo toplije nego u nedelju. Vetar ujutru slab, a popodne umeren jugoistočni u košavskom području, u južnom Banatu u pojačanju. U ostalim krajevima Vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče suvo i hladno, a temperatura u 22h od -3°C do 1°C.

U utorak suvo sa slabim jutarnjim mrazem, a u košavskom području sa pojačanom košavom. Zato će osećaj hladnoće biti veći u košavskom području iako temperatura neće biti u padu već će imati tendenciju postepenog porasta uz suvo vreme veći deo iduće sedmice.