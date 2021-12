METEOS: U KRUŠEVCU U UTORAK SUVO, TEMPERATURA DO 10°C

U utorak suvo u većini predela uz manji porast temperature. Na severu Vojvodine i dalje hladno, a toplo za ovo doba godine u centralnim i južnim predelima. Biće pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -2°C na severu do 6°C na jugu, a maksimalna od 1°C u Subotici do 11°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 6°C.

U utorak u Kruševcu suvo i oblačno veći deo dana uz temperaturu iznad proseka. Vetar slab istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 10°C.

U sredu malo toplije uz naoblačenje koje se premešta sa severozapada ka jugoistoku Srbije i donosi prolaznu kišu većini krajeva. Sneg je moguć samo u višim planinskim predelima iznad 1600 mnv. Vetar slab zapadnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 0°C na severu Vojvodine do 5°C u centralnim predelima Srbije, a maksimalna od 5°C na severu Vojvodine do 10°C na jugu Srbije. Uveče kiša prestaje u većini predela i odlazi na istok, ali je moguća ponegde u Banatu. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U četvrtak promenljivo oblačno uz ređu pojavu kratkotrajne slabe kiše. U petak, poslednjeg dana ove godine, znatno toplije od proseka uz prolazno naoblačenje koje će uzrokovati kratkotrajnu kišu. U Novogodišnjoj noći suvo i u većini predela bez mraza. Prvih nekoliko dana Nove godine i malo toplije od proseka uz slab mraz u nedelju i ponedeljak, 2. i 3. januara.