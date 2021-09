METEOS: U KRUŠEVCU U PONEDELJAK TOPLO, OKO 26°C

U ponedeljak nekoliko stepeni niža temperatura u odnosu na nedelju uz sunčane periode sa malom do umerenom oblačnošću. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 23°C u Negotinu i Dimitrovgradu do 27°C na jugozapadu i jugu Srbije.

U ponedeljak u Kruševcu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 26°C.

U utorak nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 24°C u Dimitrovgradu do 28°C u Prijepolju.

Od srede do kraja iduće sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz porast temperature, pa ćemo imati povratak leta u drugoj polovini sedmice i dnevne temperature od 26°C do 30°C.