METEOS: U ČETVTAK U KRUŠEVCU I DO 24°C

U četvrtak toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano sa malo oblaka na severu Vojvodine uz maksimalne temperature iznad 20°C u većini mesta.Vetar slab do umeren južnih pravaca, na severu Vojvodine pojačan južni i jugozapadni. Pritisak oko normale na severu i malo iznad normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od 4°Cu Požegi i Dimitrovgradu do 12°C u Vršcu, a maksimalna od 20°C u Dimitrovgradu i Negotinu do 25°C u Kragujevcu. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h od 11°C do 16°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i znatno toplije od proseka. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 24°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata oko 15°C.

U petak takođe toplo, ali se očekuje naoblačenje koje će usloviti kišu, najpre na severu Vojvodine, a popodne i u severnim i zapadnim krajevima Srbije.Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 14°C, a maksimalna od 12°C u Subotici gde će kiša početi da pada već od jutra do 23°Cna jugu Srbije.

U subotu zalađenje sa kišom u svim krajevima, a na višim planinama sa snegom. Na severu Vojvodine se razvedrava. U nedelju hladno i suvo, na jugu promenljivo oblačno, a u ostalim predelima sunčano. U ponedeljak vrlo hladno jutro, ponegde slab prizemni mraz, a tokom dana malo toplije nego u nedelju na severu, a na jugu naoblačenje sa kišom i hladno.