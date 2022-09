METEOS: U ČETVRTAK VEOMA TOPLO, TEMPERATURA OKO 33°C

U četvrtak vrlo toplo uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Krajem dana na severu Srbije su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, a na severu Vojvodine umeren zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 11°C do 21°C, a maksimalna od 29°C u Subotici do 34°C u Leskovcu. Uveče su mogući pljuskovi na severu. Temperatura u 22 sata od 18°C do 24°C.

U četvrtak u Kruševcu vrlo toplo uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 23°C.

U petak na severu osveženje sa jačim lokalnim pljuskovima, a tokom popodneva i krajem dana se očekuju pljuskovi i u zapadnim i centralnim predelima. Samo na jugu Srbije ostaje vrlo toplo sa sunčanim periodima. Vetar slab južni pa zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 22°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi na severu, zapadu i u centralnim predelima. Temperatura u 22 sataM od 16°C na severu do 22°C na jugu.

U subotu u severnim i centralnim krajevima zahlađenje sa kišom, a na jugu toplo sa pljuskovima popodne. Od nedelje i na jugu Srbije znatno hladnije sa kišom i dnevnom temperaturom svega oko 15°C. Iduće sedmice hladnije od proseka sa povremenom kišom.