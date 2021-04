METEOS: U ČETVRTAK UGLAVNOM SUVO I MALO TOPLIJE

U četvrtak pretežno suvo ili sa vrlo malo padavina na istoku Srbije. Ovo se odnosi na jugoistok Banata, Braničevski okrug i Homoljske planine gde će biti malo kiše, a u planinama provejavanje snega. Očekuje se i malo sunčanih intervala uz nešto toplije vreme tokom dana u odnosu na sredu za oko 5°C. Ipak, to je i dalje znatno hladnije od proseka za sredinu aprila. Vetar umeren zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 8°C do 12°C.

U četvrtak u Kruševcu pretežno suvo sa malo sunčanih intervala uz porast temperature u odnosu na sredu, ali i dalje hladnije od proseka. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 10°C.

U petak suvo sa sunčanim periodima i još malo toplije u odnosu na četvrtak, mada i dalje svežije vreme od proseka za ovo doba godine. Za vikend i početkom iduće sedmice oblačnije vreme sa čestom kišom i hladno za sredinu aprila sa dnevnom temperaturom oko 10°C.