METEOS: U ČETVRTAK TOPLO UZ UMERENU OBLAČNOST

U četvrtak toplije od proseka uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Oblačnije će biti od sredine dana na zapadu Srbjie, a oblaci se premeštaju popodne ka istoku. Krajem dana i u toku noći ka petku ponegde može biti kratkotrajne kiše. Vetar umeren jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u južnom Banatu pojačan, u ostlaim predelima slab istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 8°C, a maksimalna od 14°C do18°C, u Negotinu malo svežije, oko 10°C. U noći ka petku je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22 sata od 3°C do 9°C.

U četvrtak u Kruševcu toplije od proseka uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 3°C, a maksimalna do 18°C. U toku noći ka petku može biti kratkotrajne kiše.

U petak i dalje toplo za ovo doba godine uz promenljivu sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom ređom kratkotrajnom kišom ponegde. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22 sata od 6°C do 11°C.

U subotu naoblačenje sa kišom, a na severu Srbije popodne zahlađenje, pa će minimalna temperatura biti na kraju dana. U nedelju znatno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. U ponedeljak padavine slabe i prestaju. Od utorka sledi manji postepeni porast temperature.