METEOS: U ČETVRTAK SVEŽIJE I OBLAČNO SA SLABOM KIŠOM

U četvrtak svežije i pretežno oblačno sa slabom kišom povremeno. Samo će u Timočkoj Krajini biti toplije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 13°C, a maksimalna od 14°C do 18°C, u Negotinu i Zaječaru oko 20°C. Uveče kiša postepeno prestaje. Temperatura u 22 sata od 12°C do 14°C.

U četvrtak u Kruševcu svežije i pretežno oblačno sa slabom kišom povremeno. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, maksimalna do 17°C. Uveče suvo.

U petak toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab, ujutru severni, popodne istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna od 20°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 17°C.

Za vikend još toplije sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. U subotu popodne je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na jugu Srbije, a u nedelju je nešto veća šansa za popodnevne pljuskove na zapadu i jugu Srbije i u istočnim predelima.