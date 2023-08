METEOS: U ČETVRTAK SUNČANO I VRUĆINA

U četvrtak sunčano i znatno toplije uz vrućinu u svim krajevima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 33°C na severu do 38°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 23°C do 29°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 27°C.

U petak sunčano i vrućina uz temperature oko 35°C na severu, a na jugu do 40°C. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 18°C do 24°C, a maksimalna od 34°C na severu Vojvodine do 40°C na jugu Srbije. Uveče su mogući ređi lokalni pljuskovi po Vojvodini. Temperatura u 22 sata od 24°C do 30°C.

Za vikend bi nastupilo izraženije osveženje sa kišom, pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama u subotu popodne. Zahlađenje prvo zahvata severne i zapadne predele, a popodne južne, gde će biti vrlo toplo u prvom delu dana. U nedelju u svim krajevima svežije sa kratkotrajnom kišom ponegde. U ponedeljak sunčani periodi i svežije od proseka. Od utorka toplije.