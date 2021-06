METEOS: U ČETVRTAK SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA OKO 30°C

U četvrtak sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Samo u Negotinskoj krajni i na krajnjem istoku i jugu Srbije kasnije popodne i predveče može doći do razvoja oblačnosti sa šansom za kišu na tom području. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 19°C, a maksimalna od 27°C do 32°C u Prijepolju.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 30°C.

U petak i subotu nestabilno ali toplo uz promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom slabe kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom tokom dana. Samo na severu Srbije može ostati suvo. U nedelju sunčano i toplo u svim predelima. Početkom naredne sedmice sunčano i vrlo toplo.