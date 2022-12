METEOS: U ČETVRTAK PRETEŽNO OBLAČNO SA SLABOM KIŠOM

U četvrtak pretežno oblačno sa kišom povremeno. Na severu Srbije hladnije, a na jugu toplije. Na severu Vojvodine je moguća susnežica. Oblaci se premeštaju od jugozapada ka severoistoku uz delimično razilaženje oblaka krajem dana na jugozapadu Srbije, a zatim i u centralnim predelima. Vetar slab, južni, jugoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C na severu do 5°C na jugu, a maksimalna od 4°C u Subotici do 12°C na jugu Srbije. Uveče kiša u severnim i istočnim predelima. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

U četvrtak u Kruševcu toplije od proseka i pretežno oblačno sa slabom kišom mestimično. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna oko 12°C.

U petak malo toplije i preovlađujuće oblačno sa moguće malo kratkotrajne kiše. Biće više suvog vremena tokom dana. Kasnije popodne i uveče kiša po Vojvodini. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu u pojačanju. Pritisak malo ispod normale i u daljem opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 10°C u Subotici do 15°C ponegde u zapadnim i centralnim predelima. Uveče kiša u severnim predelima i širi se ka istoku i jugu. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

Za vikend toplije od proseka i pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. U nedelju krajem dana dolazi do zahlađenja na severu Srbije, a u ponedeljak i utorak se zahlađenje širi ka južnim krajevima uz moguć sneg i u nižim predelima.