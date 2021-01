METEOS: U ČETVRTAK OBLAČNO I TOPLIJE U KRUŠEVCU

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima uz manji porast temperature u odnosu na sredu. Uveče dolazi do naoblačenja na severu i zapadu Srbije koje će usloviti slabu kišu i susnežicu na tom području.Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C u Požegi do 0°C u Negotinu, maksimalna od 3°C na jugu Srbije do 8°C u Loznici. U noći ka petku prolazna kiša ili susnežica u većini krajevakoja se premešta od zapada ka istoku.

U Kruševcu u četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima i malo toplije nego u sredu. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, maksimalna oko 5°C.

U petak sledi brži porast temperature. Kišni oblaci ujutru odlaze na istok, a popodne dolaze novi oblaci sa zapada koji će usloviti kišu krajem dana, najpre na severu i zapadu Srbije. U subotu toplo za ovo doba godine sa sunčanim periodima. U nedelju novo naoblačenje sa kišom i padom temperature na severu Srbije koje se brzo širi na ostale krajeve. Krajem dana je moguća susnežica na severu Srbije. U ponedeljak hladnije sa snegom na jugu Srbije, a na severu delimično razvedravanje.