METEOS: TOPLIJE NEGO U SREDU, U KRUŠEVCU OKO 20°C

U četvrtak toplije nego u sredu uz pretežno sunčano vreme sa malo oblaka koji se premeštaju od severa ka jugu Srbije. U većini krajeva biće oko 20°C tokom dana. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C u Požegi do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 18°C u Vranju i dimitrovgradu do 22°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 13°C.

U četvrtak u Kruševcu toplije nego u sredu uz malu do umerenu oblačnost popodne i sunčane intervale. Vetar slab slab istočni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura oko 4°C, a maksimalna oko 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 10°C.

U petak sunčano i još toplije, u svim krajevima iznad 20°C, ponegde do 25°C. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 11°C, a maksimalna od 21°C u Vranju do 25°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 9°C do 15°C.

U subotu naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu većini krajeva uz manji pad temperature. U nedelju sunčano i toplo, a u ponedeljak novo naoblačenje sa kišom i zahlađenje. U utorak u svim krajevima znatno hladnije sa kišom, a u planinama iznad 800 mnv sa snegom.