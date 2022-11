METEOS: TEMPERATURE I DALJE IZNAD PROSEKA ZA NOVEMBAR

U sredu naoblačenje sa kišom dolazi sa zapada i zahvata sve krajeve tokom dana. Samo će pre podne biti suvo na istoku i jugu Srbije i znatno toplije od proseka, a u Timočkoj Krajini je kiša moguća tek uveče. Na severu Vojvodine temperatura u padu. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C do 9°C, a maksimalna od 10°C na severu Vojvodine do 17°C na jugu Srbije, u Leskovcu. Uveče kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U sredu u Kruševcu i dalje toplije od proseka sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne naoblačenje sa kišom. Vetar slab južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 16°C.

U četvrtak hladnije sa slabom kišom koja se premešta ka jugoistoku uz prestanak padavina pre podne na zapadu i severu Srbije gde će doći do delimičnog razilaženja oblaka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 9°C do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 5°C do 9°C.

U petak suvo sa sunčanim intervalima pre podne, a popodne naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada. Za vikend preovlađujuće oblačno vreme sa kišom povremeno i postepenim padom temperature, pa bi u nedelju krajem dana i u ponedeljak padao sneg na višim planinama.