METEOS: SVEŽE I PROMENLJIVO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 25°C

U sredu promenljivo oblačno i malo toplije nego u utorak ali i dalje nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima uz malo sunčanih intervala. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 20°C.

U sredu u Kruševcu sveže i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 17°C, a maksimalna do 25°C.

U četvrtak sve toplije uz razvoj slabe prolazne oblačnosti uz duže sunčane periode tokom dana sa vrlo malom šansom za slabu prolaznu kišu. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 23°C.

U petak još malo toplije i pretežno sunčano. Samo na jugu, jugoistoku i delom u centralnim predelima uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti tokom dana sa šansom za kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom popodne i predveče na tom području. Za vikend i početkom naredne sedmice u svim predelima sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C.