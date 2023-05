METEOS: SVEŽE I OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM

U četvrtak sveže i preovlađujuće oblačno sa kišom mestimično. Biće i malo sunčanih intervala, pre svega na severu. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 10°C do 14°C.

U četvrtak u Kruševcu sveže i oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna oko 17°C. Uveče je moguća kiša koja prestaje.

U petak toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše ili ponekog lokalnog pljuska. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 11°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 11°C do 16°C.

Za vikend suvo i još toplije sa dužim sunčanim periodima, s tim što u nedelju popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije. Maksimalne temperature oko 25°C u subotu i nedelju. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima.