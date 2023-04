METEOS: SUNČANO U PETAK, KIŠA MOGUĆA POPODNE

U petak duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde na istoku i jugozapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 18°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 9°C do 13°C.

U petak u Kruševcu sunčani periodi i dnevni razvoj oblaka sa malom šansom za kratkotrajnu kišu popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

U subotu duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka. Na istoku Srbije će biti oblačnije sa kišom povremeno, a manja šansa za kratkotrajnu kišu postoji popodne u centralnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 18°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 9°C do 13°C.

U nedelju još toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Krajem dana je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova na zapadu Srbije, a u noći ka ponedeljku i u ostalim krajevima. U ponedeljak toplo, ali nestabilnije vreme sa većom šansom za povremenu kišu i lokalne pljuskove. U utorak i sredu malo svežije sa mogućom kišom.