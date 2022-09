METEOS: SUNČANO PREPODNE, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

U nedelju novo prolazno naoblačenje može usloviti kratkotrajnu kišu na severu, dok će na jugozapadu i jugu Srbije biti lokalno jačih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 22°C u Valjevu do 27°C na jugu Srbije. Uveče pljuskovi na jugu, a na severu razvedravanje. Temperatura u 22 sata od 16°C do 20°C.

U nedelju u Kruševcu sunčani periodi pre podne, a popodne može biti lokalnih pljuskova. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 24°C.

U ponedeljak duži sunčani periodi i malo toplije nego u nedelju uz slab dnevni razvoj oblaka. Više sunčanih sati biće na severu, a nešto više oblaka na jugu Srbije. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

Tokom prva četiri dana naredne sedmice sunčanije i sve toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature od 28°C do 30°C sredinom sedmice. U petak i idući vikend nestabilno i svežije sa lokalnim pljuskovima.