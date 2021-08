METEOS: SUNČANO I VRUĆINA, DO 37°C U KRUŠEVCU

U nedelju sunčano vreme i još veća vrućina u odnosu na subotu. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C u Požegi do 23°C u Beogradu, a maksimalna od 35°C u Dimitrovgradu do 39°C u Prijepolju.

U nedelju u Kruševcu sunčano i vrućina tokom dana. Vetar slab promenljiv ili severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 37°C.

U ponedeljak sunčano vreme uz veliku vrućinu tokom dana. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 36°C do 40°C. Povećana je opasnost od požara.

U utorak popodne su mogući lokalni pljuskovi na zapadu i severu Srbije uz osveženje koje će se najpre osetiti na severu Vojvodine. Na jugu Srbije će ostati vrlo toplo.

Od srede se očekuje postepen pad temperature u svim krajevima i prijatnije vreme uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove. Na severu Srbije će dnevna temperatura opasti na ispod 30°C, dok će se na jugu Srbije zadžati iznad 30°C još u sredu ili moguće i u četvrtak.