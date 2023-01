METEOS: SUNČANO I VRLO TOPLO ZA OVO DOBA GODINE

U ponedeljak, drugog dana Nove godine, ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo za početak januara. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna od 12°C do 19°C. U ređim oblastima gde se magla ili sumaglica duže zadrže biće malo hladnije, kao u Požeškoj kotlini. Na planinama vrlo toplo. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. U toku jutra je moguća magla. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 1°C, a maksimalna do 17°C. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22h oko 7°C.

U utorak par stepeni niža temperatura nego u ponedeljak, ali i dalje znatno toplije od proseka. Očekuju se sunčani periodi uz umerenu oblačnost tokom dana. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 11°C do 16°C. U oblastima gde se magla ili sumaglica duže zadrže biće malo hladnije. Uveče suvo toplo. Temperatura u 22h od 2°C do 7°C.

U sredu i četvrtak, 4. i 5. januara malo hladnije uz prolazno naoblačenje sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu u sredu.