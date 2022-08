METEOS: SUNČANO I VRLO TOPLO U SUBOTU

U subotu pretežno sunčano i još toplije uz lokalni razvoj oblaka popodne koji će biti jači na zapadu i jugozapadu Srbije, gde su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ostalim predelima suvo. Vetar slab promenljiv, ujutru južni, a popodne zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

U subotu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo uz slab lokalni razvoj oblaka popodne. Vetar slab promenljiv, ujutru južni, a popodne severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 17°C, a maksimalna do 34°C.

U nedelju sunčano i vrlo toplo, ali za stepen-dva manja vrućina nego u subotu. Krajem dana se očekuje naoblačenje na zapadu i severu Srbije koje će uveče usloviti lokalne pljuskove i koje će se premeštati u toku noći ka ponedeljku na istok i ostale krajeve. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

Početkom naredne sedmice nekoliko stepeni manja temperatura uz duže sunčane periode i razvoj oblačnosti tokom dana sa mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature oko ili malo ispod 30°C.