METEOS: SUNČANO I TOPLO I U UTORAK, U KRUŠEVCU DO 25°C

U utorak na severu Srbije oko 5 stepeni niža temperatura u odnosu na ponedeljak uz umereno naoblačenje sredinom dana. Postoji mala šansa za poneku kap kiše popodne na severu. U južnim krajevima sunčano i ponovo vrlo toplo tokom dana za ovo doba godine. Vetar slab, ujutru zapadni, a popodne severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna od 20°C u Subotici do 27°C ponegde na jugu i jugoistoku Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 16°C.

U utorak u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo tokom dana za ovo doba godine. Vetar slab zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 25°C. Uveče suvo.

U sredu relativno toplo za ovo doba godine uz još stepen-dva manju temperaturu nego u utorak. U toku dana sunčani intervali i umerena oblačnost. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 13°C, a maksimalna od 20°C na severu do 24°C na istoku i jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 15°C.

Do kraja sedmice se zadržava toplije vreme od proseka za kraj oktobra uz malo nižu jutarnju, ali i dnevnu temperaturu.