METEOS: SUNČANO I MANJA VRUĆINA UZ DNEVNI RAZVOJ OBLAKA

U noći između srede i četvrtka biće lokalnih pljuskova u severnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. U četvrtak znatno manja vrućina na severu Srbije, a na jugu Srbije će se osveženje slabije osetiti. U toku dana svugde sunčani periodi sa razvojem oblaka koji mogu uzrokovati pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 29°C na severu do 36°C na jugu Srbije. Uveče su mogući ređi lokalni pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 20°C do 26°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i malo manja vrućina uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 32°C.

U petak sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka sa mogućom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom krajem dana na severu Srbije. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 33°C na severu do 38°C na jugu Srbije. Uveče pljuskovi na severu. Temperatura u 22 sata od 20°C do 26°C.

U subotu malo niža i prijatnija temperatura na severu Srbije sa mogućim lokalnim pljuskovima. Na jugu Srbije i dalje vrlo toplo. U nedelju u svim krajevima niža temperatura i znatno manja vrućina. Biće oko 30°C u nedelju. Početkom iduće sedmice ponovo sve jača vrućina.