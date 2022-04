METEOS: PROMENLJIVO SA MOGUĆOM KIŠOM U SUBOTU

U subotu na severu Srbije oblačno uz zahlađenje sa kišom, a u centralnim i južnim predelima promenljiva oblačnost i relativno toplo sa sunčanim intervalima i mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar na severu Srbije slab do umeren severozapadni i u pojačanju popodne, a na jugu Srbije umeren do pojačan jugozapadni. Na severu Srbije će jutro biti toplije od večeri zbog zahlađenja tokom dana. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 3°C na severu Vojvodine (uveče je minimalna) do 9°C na jugu Srbije, a maksimalna dnevna od 8°C na severu Vojvodine do 19°C u Negotinu, Zaječaru i Pirotu. Uveče povremena kiša i malo hladnije nego prethodne noći. Temperatura u 22h od 3°C na severu do 9°C na jugu Srbije.

U subotu u Kruševcu promenljiva oblačnost i relativno toplo sa sunčanim intervalima i mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar umeren do pojačan jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 16°C.

U nedelju zahlađenje u svim krajevima uz kišu, a moguća je susnežica i sneg i u nižim predelima na severu i zapadu Srbije u toku jutra. Popodne padavine prestaju, najpre na severu Srbije. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C na jugu Srbije, a maksimalna dnevna od 5°C do 9°C.

U ponedeljak, utorak i sredu sve toplije sa sunčanim intervalima. U sredu krajem dana kiša na jugozapadu i jugu.