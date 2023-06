METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO SA MOGUĆOM SLABOM KIŠOM

U nedelju oblačnost koje se nalazila iznad našeg područja postepeno odlazi dalje na istok uz stabilizaciju vremenskih prilika. Tokom dana se očekuje suvo, pretežno sunčano i toplije vreme u svim krajevima uz dnevni razvoj oblačnosti u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Samo još na krajnjem jugoistoku zemlje postoji šansa za pojavu povremene kiše tokom dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče suvo, osim na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije gde postoji manja šansa za pojavu kiše. Temperatura u 22 sata od 17°C do 21°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno sa mogućom slabom kišom povremeno. Veći deo dana može ostati suvo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna do 25°C. Uveče je moguća povremena kiša.

U ponedeljak se nastavlja trend porasta temperatura u svim krajevima usled prodora vrlo toplog vazduha poreklom sa severa Afrike. Biće sunčano i toplo uz temperature oko ili malo ispod 30°C. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 23°C.

Tokom naredne sedmice svakim danom sve toplije vreme. Biće sunčano, sparno i vrlo toplo sa maksimalnim temperaturama koje u mogu dostizati u pojedinim mestima do 36-37°C u drugoj polovini iduće sedmice.