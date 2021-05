METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM

U četvrtak svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima.Biće i malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren jugozapadni i zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C do 14°C, a maksimalna od 19°C do 25°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 10°C, maksimalna do 23°C.

U petak promenljivo vreme sa smenom sunčanih i oblačih intervala i povremenom kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. U subotu ujutru i pre podne suvo na severu sa sunčanim periodima, a na jugozapadu naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje se popodne širi na sve krajeve. U nedelju svežije sa čestom kišom. U ponedeljak toplije sa sunčanim periodima, a krajem dana ponovo kiša koja dolazi sa zapada.