METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI TOPLO, U KRUŠEVCU 22°C

U utorak sunčano i toplo, a samo na jugu Srbije promenljiva oblačnost i neznatno svežije. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak oko normale i u daljem opadanju. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 18°C na jugu do 24°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U utorak u Kruševcu promenljiva oblačnost sunčanim intervalima, kojih će biti više u toku popodneva. Vetar slab jugozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna 22°C.

U sredu toplo uz postepeno naoblačenje koje se širi sa zapada i popodne i uveče će usloviti ponegde kišu, najpre na zapadu Srbije, a zatim i u centralnim i severnim predelima. Vetar umeren južni i jugozapadni ravaca. Pritisak ispod normale i u daljem opadanju. Minimalna temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 20°C do 23°C.

Od četvrtka do nedelje pretežno oblačno vreme sa čestom i lokalno obilnom kišom. Naše područje biće u ciklonskom polju, tj. u polju niskog vazdušnog pritiska koje će doprineti čestim padavinama. Osim toga, u petak i za vikend sledi značajnije zahlađenje, pa će na planinama padati sneg.