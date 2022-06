METEOS: PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE, IPAK MOGUĆA I KIŠA

U ponedeljak pretežno sunčano i toplo u severnim i zapadnim, a u centralnim, južnim i istočnim predelima sa razvojem slabe do umerene oblačnosti tokom dana i pojavom kiše povremeno. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 30°C. Uveče pojava kiše na jugu i istoku Srbije. Temperatura u 22 sata od 19°C do 23°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i toplije u donosu na nedelju uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti tokom dana sa mogućom pojavom povremene kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna 28°C.

U utorak sunčano i prijatno toplo uz malo niže temperature nego u ponedeljak. Vetar slab severozapadni, u Negotinskoj krajini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 28°C. Uveče suvo. Do kraja sedmice nas očekuje sunčano i toplo vreme u svim krajevima sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C.