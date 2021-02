METEOS: POSTEPENI PAD TEMPERATURE DO PETKA, PA “LEDENI DANI”

U ponedeljak malo svežije sa povremenom kišom. Oblaci se brzo premeštaju sa zapada na istok, a mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vetar umeren do pojačan južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 10°C na severu Vojvodine do 18°C na jugu Srbije. Popodne temperatura u padu i veče će biti hladnije od jutra.

U ponedeljak u Kruševcu toplo uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom. Vetar umeren južni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 16°C.

U utorak i sredu promenljivo vreme sa slabom kišom povremeno i temperaturom iznad proseka. Međutim, u četvrtak nastupa jako zahlađenje sa kišom koja prelazi u sneg do kraja dana.

VAŽNO UPOZORENE: Od petka, 12. februara, pa najmanje do 22. februara imaćemo izuzetno hladno vreme sa lednim danima i povremenim snegom. Maksimalne dnevne temperature će se spustiti do -10°C u pojedinm danima tog perioda, a minimalne moguće i do -20°C.