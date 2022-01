METEOS: PAD TEMPERATURE OD ČETVRTKA U SRBIJI

U četvrtak zahlađenje sa kišom dolazi sa severa uz pad temperature tokom dana, pa kiša može preći u susnežicu i sneg, pre svega na zapadu Srbije. Na jugu Srbije će biti toplije i suvo u većem delu dana. Vetar umeren severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Makimalne temperature biće osmotrene na početku dana na severu Srbije, odmah posle ponoći, dok se minimalne očekuju tokom popodneva i večeri. Maksimalne temperature od 5°C na severu do 13°C na jugu Srbije, a minimalna temperatura uveče od 0°C na zapadu i severu do 6°C na jugu Srbije. Uveče suvo na severu, a u zapadnim i centralnim predelima susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 6°C.

U četvrtak u Kruševcu pre podne sunčani intervali i toplo, a popodne zahlađenje i naoblačenje sa kišom uveče. Vetar ujutru slab južni, a popodne umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 9°C.

U petak ujutru mraz po Vojvodini uz duže sunčane periode pre podne. U ostalom delu Srbije oblačno i suvo. Oblaci se popodne premeštaju od juga ka severu Srbije uz slabe padavine uveče na jugu i istoku Srbije. Mogući su i kiša i susnežica i sneg. Vetar slab, ujutru severozapadni i severni, a popodne istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C po Vojvodini do 3°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C do 5°C, u Negotinu 8°C. Uveče na istoku i jugu slaba kiša, susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U subotu oblačno sa susnežicom i snegom na severu i zapadu Srbije, a u centrlanim i južnim predelima sa kišom povremeno. U nedelju pre podne suvo na zpadu i severu, a popodne sa kišom, susnežicom i snegom. U ponedeljak malo hladnije sa susnežicom i snegom.