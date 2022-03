METEOS: OD SUTRA JOŠ JEDAN HLADNIJI TALAS

U sredu dolazi do naoblačenja sa prolaznom kišom, najpre na severu Srbije, a popodne i uveče i u ostalim krajevima, osim možda na krajnjem jugu. Temperatura u manjem padu u odnosu na utorak. Vetar ujutru slab južni, a popodne na severu umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C na jugu do 7°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 10°C u Negotinu do 16°C na jugozapadu, u Prijepolju i Novom Pazaru. Uveče povremena kiša, a na severu Srbije suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U sredu u Kruševcu pre podne suvo, a popodne naoblačenje sa kišom. Vetar slab južni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, maksimalna do 14°C.

U četvrtak hladnije i promenljivo oblačno sa slabom kišom ponegde, a po Vojvodini suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 7°C do 10°C.

U petak dolazi do delimičnog razvedravanja uz hladno vreme koje se zadržava i tokom vikenda. U subotu i nedelju ujutru slabi mrazevi, a tokom dana sunčani periodi. Iduće sedmice postepeno sve toplije i pretežno sunčano vreme.