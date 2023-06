METEOS: OD PONEDELJKA POČINJE PERIOD SUNČANOG VREMENA

U ponedeljak tokom dana sunčano, suvo i toplo u svim predelima. Samo na severu Srbije ujutru i prepodne razvoj prolazne oblačnosti. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 30°C. Uveče suvo i prijatno toplo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 23°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano, suvo i toplo tokom dana. Vetar slab do umeren severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna do 29°C. Uveče suvo i prijatno toplo.

U utorak sunčano i još toplije nego u ponedeljak. Biće sunčano i vrlo toplo uz temperature oko ili malo iznad 30°C. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 33°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 21°C do 24°C.

Od srede do petka dalji porast temperatura u svim krajevima usled prodora vrlo toplog vazduha poreklom sa severa Afrike. Biće sunčano, sparno i uz vrućine sa maksimalnim temperaturama koje u mogu dostizati 36-37°C u petak. Za vikend niže i prijatnije temperature.

Fotografija: reka Rasina, Kruševac, subota 17. jun 2023. godine