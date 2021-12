METEOS: OBLAČNO SA KIŠOM U PONEDELJAK

U ponedeljak novo naoblačenje donosi kišu, a na zapadu Srbije susnežicu i vlažan sneg. Oblačnost praćena padavinama dolazi sa juga na visini i zahvata tokom dana sve krajeve, osim možda krajnjeg severa Vojvodine. Padavine će biti obilnije popodne u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije. Na planinama povećanje visine snega. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C na severu do 6°C na jugu, a maksimalna od 3°C na zapadu i severu Srbije do 9°C na jugu. Uveče kiša, susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U Kruševcu u ponedeljak oblačno sa kišom. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, a maksimalna do 5°C i u padu popodne.

U utorak hladnije sa susnežicom i snegom sneg i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača od 2 do 10 cm. Na planinama jači sneg uz dalje povećanje visine snega koja će do srede ujutru na Zlatiboru biti oko 40 do 50 cm, a na Kopaoniku ukupna visina snega do srede od 60 do 80 cm. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 0°C do 4°C.

U sredu ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčani intervali uz porast temperature u odnosu na utorak. U četvrtak i petak još malo toplije.