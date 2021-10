METEOS: OBLAČNO, KIŠA, HLADNO I U SUBOTU

U noći ka suboti će padati kiša u većini krajeva, osim na severu Vojvodine. U subotu ujutru kiša prestaje na severu Srbije, ali se zadržava i dalje hladno i pretežno oblačno vreme sa slabom kišom u centralnim, južnim i istočnim predelima. Kišna zona se postepeno pomera ka jugu i jugoistoku i kiša prestaje popodne i u centralnim predelima. Na planinama iznad 1000 mnv će padati susnežica i sneg uz slabljenje padavina. Po Vojvodini se očekuju sunčani intervali popodne. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 6°C na jugu Srbije, u Kosovskoj Mitrovici, do 15°C na severu Vojvodine. Uveče suvo na severu i zapadu Srbije, a slaba kiša na istoku i jugu. Temperature u 22h od 6°C do 9°C.

U subotu u Kruševcu oblačno i vrlo hladno za ovo doba godine sa kišom. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 9°C. Uveče hladno sa slabom kišom.

U nedelju porast temperature sa dužim sunčanim periodima na severu, a na jugu oblačno sa slabom kišom koja prestaje tokom dana. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 9°C na jugu Srbije do 16°C na severu Vojvodine.

Od ponedeljka sledi dalje postepeno otopljenje sa sve više sunčanih sati, pa bi iduće sedmice bilo znatno toplije vreme nego ove sedmice i pretežno sunčano uz maksimalne temperature oko 20°C od srede.