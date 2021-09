METEOS: OBLAČNO, ALI MALO TOPLIJE U PETAK

U petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima i nekoliko stepeni toplije u odnosu na četvrtak. Manje sunčanih intervala biće ujutru, dok se popodne očekuju duži sunčani periodi usled razilaženja oblaka. Takođe, više sunčanih sati biće u centralnim predelima. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna od 18°C u Dimitrovgradu do 23°C u Prijepolju. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 15°C.

U petak u Kruševcu umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije tokom dana. Vetar slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 22°C.

U subotu jutro hladno, a tokom dana sunčano sa prijatnom temperaturom, malo iznad 20°C.U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar. U ostalim krajevima vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 23°C.

U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano uz dalji porast temperature. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar.U utorak takođe toplo uz umereno naoblačenje. U sredu i četvrtak postepeno svežije i oblačnije sa kišom povremeno prema današnjoj prognozi.