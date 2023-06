METEOS: NASTAVLJA SE PROMENLJIVO I NESTABILNO VREME

U noći između utorka i srede biće povremene kiše i pljuskova. U sredu promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima i razvojem oblaka uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kiša se očekuje i u toku prepodneva, kao i popodne. Jači pljuskovi i lokalne nepogode sa gradom su moguće na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab istočni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče pretežno suvo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše. Temperatura u 22 sata od 16°C do 19°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna oko 24°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša.

U četvrtak promenljivo i nestabilno vreme sa sunčanim periodima i razvojem oblaka tokom dana uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode. Vetar slab istočni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče je moguća kiša ponegde. Temperatura u 22 sata od 16°C do 19°C.

Do kraja sedmice se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.