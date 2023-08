METEOS: NAKON SVEŽEG JUTRA, TOKOM DANA PRETEŽNO SUNČANO

U subotu nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u petak. Malo oblaka biće na jugoistoku Srbije. Temperatura se vraća u granice proseka. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 16°C, maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 17°C do 22°C.

U subotu u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u petak. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 20°C.

U nedelju pretežno sunčano i još malo toplije nego u subotu. Počinju vrućine u popodnevnim satima. Vetar slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 17°C, maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 23°C.

Početkom iduće sedmice se nastavlja porast temperature uz vrućinu u svim krajevima sa dnevnom temperaturom iznad 30°C, ali ne i preko 35°C, prema po današnjoj prognozi. U utorak i sredu popodne se očekuje razvoj oblaka sa ređom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom.