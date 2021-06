METEOS: JUTRO SVEŽE, TOKOM DANA SUNČANO

U utorak sveže jutro za ovo doba godine a tokom dana sa dužim sunčanim periodimauz dnevni razvoj oblaka i toplije nego u ponedeljak.Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 14°C, a maksimalna od 23°C do 26°Cna krajnjem severu i jugu zemlje.

U utorak u Kruševcu sveže jutro, a tokom dana sa dužim sunčanim periodima uz razvoj oblaka tokom dana. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 25°C.

Od srede svakim danom sve toplije i pretežno sunčano vreme. U drugoj polovini sedmice toplo, ali nestabilno. Maksimalna temperatura oko ili malo iznad 30°C. U četvrtak sunčano i toplo. U petak pretežno sunčano i vrlo toplo tokom dana ali prvo u istočnim i jugoistočnim predelima a zatim kasnije do kraja dana i u ostalim krajevima uz prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo na severu Srbije može ostati sunčano i suvo.

U subotu tokom dana toplo uz razvoj umerene oblačnosti sa kišom ili lokalnim pljuskovima u većini predela. Samo na severu može ostati suvo. U nedelju sunčano i vrlo toplo.