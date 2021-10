METEOS: JUTRO HLADNO, TOKOM DANA SUNČANO

U subotu jutro hladno, po kotlinama sa maglom, a tokom dana sunčano sa prijatnom temperaturom, malo iznad 20°C. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar, a u južnom Banatu pojačan. U ostalim krajevima vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 20°C u Negotinu i Dimitrovgradu do 24°C u Loznici. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U subotu u Kruševcu, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i prijatno vreme. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 23°C.

U nedeljunakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i još toplije nego u subotu. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu pojačan. U ostalim krajevima vetar slabiji istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 12°C, a maksimalna od 22°C do 26°C.

U ponedeljak pretežno sunčano i toplo. U pomoravlju i podunavlju vetrovito uz umeren do pojačan jugoistočni vetar.U utorak takođe toplo i vetrovito, ali uz umereno naoblačenje i par stepeni nižu temperaturu u odnosu na ponedeljak. U sredu i četvrtak postepeno svežije i oblačnije sa kišom povremeno.