METEOS: JUTRA SVEŽA, TOKOM DANA SUNČANO, DO KRAJA OKTOBRA

U subotu jutro hladno i ponegde maglovito, posebno u Vojvodini i po kotlinama. Magla se u tim predelima razilazi u toku prepodneva, ali se ponegde može duže zadržati. Sredinom dana i popodne relativno toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano, ponegde sa sumaglicom. Vetar slab promenljivog smera. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 10°C, u Sjenici -1°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 8°C do 14°C.

U subotu u Kruševcu toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano. Ujutru sveže i moguća je sumaglica. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 21°C.

U nedelju jutro hladno i ponegde maglovito, a tokom dana toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano. Međutim, mogu postojati oblasti gde se magla može duže zadržati ili izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom, pa bi u tim predelima bilo hladnije. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 11°C, u Sjenici -1°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 7°C do 15°C.

Početkom iduće sedmice se zadržava slično vreme: Ujutru sveže i ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka. Maksimalne temperature od 20°C do 23°C u većini predela, a u oblastima gde se magla ili sumaglica zadrže duže biće svežije.